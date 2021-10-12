В России за сутки зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 190, до 7 832 964.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.