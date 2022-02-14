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В России за сутки от COVID-19 умерли 683 человека

В России за сутки от COVID-19 умерли 683 человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456.
В регионе
14 февраля 2022 г. 12:36
В России за сутки от COVID-19 умерли 683 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456.

Как передает Report со ссылкой на Оперштаб, рост заболеваемости COVID-19 за неделю произошел в 74 регионах страны.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 907,64 и возрос на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей.

"Увеличение заболеваемости произошло в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

При этом, распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России.

За сутки госпитализированы 10 451 человек с COVID-19, это на 17,4% меньше. Число умерших составило 683 человека. Выздоровели 97 185 человек после COVID-19, на 4,3% меньше, чем накануне.

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Версия на английском языке Russia reports 683 new coronavirus-related deaths in one day

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