В России выявлено более 24 тысяч зараженных коронавирусом

В России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, за сутки - 3 388 случаев.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 3 388 в 65 регионах... В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах", - говорится в сообщении.

Новые 1 774 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Всего в столице РФ 14 776 зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.