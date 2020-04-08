В России выявили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 1 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 672.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1 175 в 56 регионах",- говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в стране скончались пять пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего летальных исходов в стране 63.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе, за последние сутки прирост составил более 15%, уточнили в штабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.