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В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки

В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки За сутки в РФ выявлено 5 395 случаев заражения коронавирусом
В регионе
28 июля 2020 г. 11:57
В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев... За весь период по России умерло 13 504 человека ", - говорится в сообщении.

В частности, 23 человека умерли в  Санкт-Петербурге, по 10 — в  Иркутской области и Москве.

За сутки в РФ выявлено 5 395 случаев заражения коронавирусом. 

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada daha 150 nəfər pandemiyanın qurbanı oldu

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