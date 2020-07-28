В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в РФ выявлено 5 395 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев... За весь период по России умерло 13 504 человека ", - говорится в сообщении.

В частности, 23 человека умерли в Санкт-Петербурге, по 10 — в Иркутской области и Москве.

За сутки в РФ выявлено 5 395 случаев заражения коронавирусом.