В России состоялось мероприятие на тему "Роль Азербайджана в Великой отечественной войне" - ФОТО

В российском городе Канск состоялось мероприятие на тему "Роль Азербайджана в Великой отечественной войне".

Как передаёт Report, организатором мероприятия выступила сотрудница Краеведческого музея города Канск, проживающая в России азербайджанка Афсана Джавид. Цель мероприятия - рассказать местным жителям о роли азербайджанцев и бакинской нефти в Великой отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественности, пресса, писатели. Присутствовавшим был показан фильм о дважды герое Советского Союза, генерал-майоре Ази Асланове.

Организатор и ведущая мероприятия Афсана Джавид в своём выступлении рассказала об отличившихся в годы войны своей доблестью героях Советского Союза - Исрафиле Мамедове, Гафуре Мамедове, Балоглане Аббасове, Зие Буньядове и прочих. Помимо них, организатор рассказала и о роли азербайджанских бойцов в партизанском движении - Мехди Гусейнзаде, Ахмадийя Джабраилове и других азербайджанцах. После этого Афсана Джавид обратила внимание на несправедливость руководства СССР по отношению к Азербайджану, городу Баку.

Азербайджанский народ проявил самоотверженность не только на передовой, но и в тылу. Соотечественники оказали большую помощь советской армии: в 1941-1945 гг. азербайджанцы собрали 15 кг золота, 925 кг серебра, большое количество продовольствия на помощь фронту. В годы Великой отечественной войны советские танки ехали в бой на бакинской нефти. Тем не менее, Баку не получил звание "Города-Героя", что, по мнению оратора, является исторической несправедливостью.

Отметим, что мероприятие стало первым в своём роде в городе Канск. В ближайшие дни в городе планируется проведение и других мероприятий на тему Великой отечественной войны.