В России разбился грузовой самолет Ан-12, есть погибшие

Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место.

Самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен.

По предварительным данным, при крушении Ан-12 погибли двое.

16:40

Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку пропал с радаров грузовой самолет Ан-12", - сказал представитель экстренных служб.

По его словам, по предварительным данным, на борту судна находились 8 человек. На место предполагаемого падения направлены подразделения спасателей.