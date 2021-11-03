В России разбился грузовой самолет Ан-12, есть погибшие

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, на борту находились восемь человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место.
Самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен.
По предварительным данным, при крушении Ан-12 погибли двое.
Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"В семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку пропал с радаров грузовой самолет Ан-12", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, по предварительным данным, на борту судна находились 8 человек. На место предполагаемого падения направлены подразделения спасателей.