В России произошло крушение вертолета, есть погибший и раненые

Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области России

Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, в 21:25 по московскому времени поступило сообщение о падении вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что вертолет упал в Белое море.