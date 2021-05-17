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В России произошло крушение вертолета, есть погибший и раненые

В России произошло крушение вертолета, есть погибший и раненые Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области России
В регионе
17 мая 2021 г. 23:52
В России произошло крушение вертолета, есть погибший и раненые

Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, в 21:25 по московскому времени поступило сообщение о падении вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что вертолет упал в Белое море.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter qəzaya uğradı, ölən və xəsarət alanlar var

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