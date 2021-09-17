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В России проходят выборы в Государственную думу 

В России проходят выборы в Государственную думу  17 сентября в России начались выборы депутатов в государственную думу VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. При этом также в эти дни проходят
В регионе
17 сентября 2021 г. 18:06
В России проходят выборы в Государственную думу 

17 сентября в России начались выборы депутатов в государственную думу VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. При этом также в эти дни проходят муниципальные выборы.

Чтобы ознакомиться с ходом голосования, российское бюро Report посетило ряд избирательных участков Москвы, в том числе избирательный участок №73 в Центральный одномандатный избирательный округе №208.

Избирательные участки открыли свои двери с 8 утра им и продолжат свою работу до 8 вечера. Голосование продлится до 19 сентября.

По имеющимся данным, на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу уже проголосовали 37,44% от зарегистрировавшихся, по одномандатным округам - 37,2%. На выборах депутатов областного заксобрания по единому округу - 37,16%, по избирательным округам - 37,2%.

Как сообщает делегация иностранных омбудсменов и представителей правозащитных организаций, организация выборов проходит на высоком уровне.

"Мы с омбудсменами посещаем избирательные участки. Наши зарубежные коллеги очень высоко оценили организацию всех практически избирательных участков", - рассказали они.

Однако активность избирателей на выборах не слишком высока. Это связано с параллельным началом онлайн-голосования, которое проходит в Москве. Жители столицы смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов. Уже за первые четыре часа голосования москвичи отдали более 500 тыс. голосов онлайн.

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