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    В России потребовали пожизненный срок для убийцы Немцова

    Прокурор также попросила Московский окружной военный суд лишить его звания лейтенанта и Ордена мужества

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Гособвинитель в Московском окружном военном суде потребовала назначить Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным в заказном убийстве Бориса Немцова, к пожизненному сроку заключения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тысяч рублей", - сказала прокурор Мария Семененко.

    Также она попросила суд лишить его звания лейтенанта и Ордена мужества.

    Сроки для остальных фигурантов прокуратура пока не огласила.

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