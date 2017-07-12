В России потребовали пожизненный срок для убийцы Немцова

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Гособвинитель в Московском окружном военном суде потребовала назначить Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным в заказном убийстве Бориса Немцова, к пожизненному сроку заключения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тысяч рублей", - сказала прокурор Мария Семененко.

Также она попросила суд лишить его звания лейтенанта и Ордена мужества.

Сроки для остальных фигурантов прокуратура пока не огласила.