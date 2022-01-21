В России организовали видеоконференцию, посвящённую 20 Января

Состоялась онлайн-конференция, посвященная 32-ой годовщине трагических событий 20 января 1990 года в Баку.

Состоялась онлайн-конференция, посвященная 32-ой годовщине трагических событий 20 января 1990 года в Баку.

Как сообщает российское бюро Report, конференция была организована Посольством Азербайджанской Республики и представительством Фонда Гейдара Алиева.

Посол Полад Бюльбюльоглы, открывая конференцию, поприветствовал участников конференции и выразил им глубокую признательность за участие в ее работе.

П. Бюльбюльоглы подчеркнул, что 20 января 1990 года - одна из самых трагических, скорбных, но вместе с тем и доблестных страниц в истории азербайджанского народа. Он отметил, что трагедии 20 января 1990 года предшествовали сепаратистские события, которые происходили в Карабахе: «Бездействие советских властей только усугубило и без того сложную ситуацию. Именно это и подогревало претензии армянского лобби, которое уже давно начало подготовку к отделению Карабаха от Азербайджана».

Посол рассказал, что после того, как общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был отстранен от всех должностей, проармянские силы, воспользовавшись этим, положили начало армяно-азербайджанскому конфликту, территориальным претензиям Армении к Азербайджану.

Посол проинформировал участников конференции о тех зверствах, которые были учинены советской армией против мирных жителей. Довел до сведения участников, что столь жестокий шаг центральных властей СССР произвел обратный эффект: «Люди начали понимать, что жить в такой стране, где правительство давит своих граждан танками, невозможно и стали сжигать на площадях свои партийные билеты. Трагедия стала той красной чертой, после которой уже обратно возврата не было. Кровавая ночь 20 января 1990 года стала очень важной в понимании того, что волю народа сломить невозможно. Было много жертв, пролилась кровь, но это еще больше убедило людей в необратимости происходящих процессов. Данная трагедия увековечена в памяти азербайджанского народа и сегодня важно донести всю правду о тех событиях следующим поколениям».

П. Бюльбюльоглы отметил особую значимость здания посольства Азербайджана в Москве: «Здание Посольства в Москве особенно дорого азербайджанскому народу. Как известно, 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами семьи приехал в здание, где ныне располагается Посольство Азербайджана, продемонстрировав, что он рядом со своим народом, и, прорвав информационную блокаду, в которой тогда находился Азербайджан, выступил на пресс-конференции с политическим заявлением, резко осудил данное злодеяние, дал юридическую оценку расправе над мирными безоружными людьми и потребовал наказания виновных. Благодаря его смелому выступлению мировая общественность узнала правду о трагедии и услышала принципиальную позицию по осуждению преступления, совершенного тогдашними лидерами СССР. В то время, в условиях тоталитарного режима, бросивший вызов системе, обрекал себя на очень серьезные осложнения, но Гейдар Алиев не побоялся этого. Такой шаг требовал большого мужества и отваги».

Он подчеркнул, что после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству независимого Азербайджана на специальной сессии Милли Меджлиса в феврале 1994 г. трагедия 20 января 1990 г. была расценена как военная агрессия и преступление, а по итогам обсуждения было принято постановление «О трагических событиях, имевших место в городе Баку 20 января 1990 года».

«Хоть и прошло 32 года со дня январской трагедии, но до сих пор это грубое нарушение положений Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов, являющееся одним из тяжких преступлений ХХ века по своей сути и масштабам, не получило международной политико-правовой оценки. Согласно международному праву, такие события должны быть квалифицированы как преступление против человечности, а его инициаторы и исполнители должны быть привлечены к ответственности», - заявил посол.

Полад Бюльбюльоглы отметил, что сегодня азербайджанский народ и нынешнее руководство Азербайджана не отождествляют тогдашние действия центральных властей Советского Союза с современной демократической Россией.

«Спустя 30 лет наш доблестный народ, наша доблестная армия под руководством верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики, сына Гейдара Алиева Ильхама Алиева, который сумел объединить наш народ в единый «железный кулак» и положил конец многолетнему конфликту, освободил наши исконные земли от армянской оккупации».

Посол рассказал, что ему как уроженцу Карабаха, это особенно дорого и ценно освобождение земель от многолетней оккупации: «Я был уверен, что рано или поздно эти земли освободят. Спасибо Аллаху, спасибо судьбе, что мы все, люди старшего поколения, дожили до этих дней, когда у нас появилась возможность восстановить дом отца, функционирующий сегодня как музей Бюльбюля и участвовать в сегодняшней реставрации моего родного города Шуша».

Он также рассказал, что по поручению президента Ильхама Алиева, идет большая деятельность по восстановлению всех ранее оккупированных территорий, проводятся масштабные работы по проведению коммуникационных линий, дорог: «Я лично езжу по дороге, которая с огромным трудом была построена за 9 месяцев на горных перевалах. Все работы проводятся, для быстрого возвращения Карабахского региона».

Посол рассказал об успешно проведенном в Шуше музыкальном фестивале «Хары бюльбюль», открытии после реконструкции музея-мавзолея великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа и дома-музея Бюльбюля. Руководством страны делается все для скорейшего возвращения мирной жизни в Карабах.

Также на конференции выступили депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров, президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, профессор МГИМО, председатель московского отделения Союза Писателей Азербайджана Абузар Багиров, писатель Юрий Помпеев, политолог Александр Караваев, поэт, секретарь московского отделения Союза Писателей Азербайджана Ильхам Бадалбейли, а также сотрудники Посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева, представители общественности, АМОР и диаспоральных организаций в России.