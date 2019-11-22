В России задержан разыскиваемый за разбой экс-депутат парламента Армении

Бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян, разыскиваемый на родине по делу о разбое, задержан в России, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Задержание произошло 21 ноября в Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы). Совместную крупномасштабную операцию провели департамент уголовного розыска полиции Армении, представительство полиции Армении в России и подразделения российского МВД.

Вопрос об экстрадиции бывшего парламентария в Армению сейчас обсуждается.

По данным армянской полиции, Л.Саркисян был объявлен в розыск по делу о "разбое, совершенном в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой," и участии в преступном сообществе.

В 2009 году Служба нацбезопасности Армении заявила о раскрытии преступлений, совершенных членами преступного сообщества, созданного учредителем ООО "Город обуви" Ара Карапетяном и бывшим начальником одного из отделений полиции Еревана Арменом Никогосяном. По данным службы нацбезопасности, заказчиком разбойного нападения на особняк экс-главы таможенного комитета Армении Армена Аветисяна в октябре 2008 года был Левон Саркисян, который в 1999-2007 годы был депутатом парламента.