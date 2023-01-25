В результате стрельбы на юго-востоке Ирана погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в ходе стрельбы, которая произошла в городе Далган, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

По меньшей мере два человека погибли в ходе стрельбы, которая произошла в городе Далган, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Fars.

Местные силы безопасности сообщили, что еще четыре человека пострадали. Злоумышленник, лицо которого было скрыто, зашел в магазин видеоигр и открыл стрельбу по сотрудникам и посетителям, после чего вместе с сообщником скрылся с места преступления на личном автомобиле.

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. Силы безопасности начали расследование произошедшего и поиски подозреваемых. По их версии, преступление могло быть совершено по личным мотивам.

Во вторник два сотрудника сил правопорядка погибли, еще один человек пострадал в результате столкновений в той же провинции. Число злоумышленников и мотивы их нападения на сотрудников сил безопасности не раскрывались.