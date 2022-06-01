В результате боевых действий в Украине потери ВС РФ составили 30,7 тыс. человек

В результате боевых действий в Украине потери ВС РФ составили 30,7 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 700 российских военнослужащих.

https://static.report.az/photo/3c11fed1-b3a9-3b6f-ae4c-1ff0ef465f09.jpg https://static.report.az/photo/3c11fed1-b3a9-3b6f-ae4c-1ff0ef465f09.jpg

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 700 российских военнослужащих. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины. На 1 июня боевые потери противника составили: Танки - 1 361, боевые бронированные машины - 3 343, артиллерийские системы - 659, РСЗО - 208, средства ПВО - 94, самолеты - 208, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 519, крылатые ракеты - 120, корабли/катера - 13, специальная техника - ​49. "Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Бахмутском направлениях", - отмечает Генштаб ВСУ. Подпишитесь на наш Telegram канал