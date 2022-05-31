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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 30,5 тыс. человек, более 1 358 танков

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 30,5 тыс. человек, более 1 358 танков С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 500 российских военнослужащих.
В регионе
31 мая 2022 г. 11:56
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 30,5 тыс. человек, более 1 358 танков

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 500 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 31 мая боевые потери противника составили: Танки - 1 358, боевые бронированные машины - 3 302, артиллерийские системы - 649, РСЗО - 207, средства ПВО - 93, самолеты - 208, вертолеты - 174, БПЛА оперативно-тактического уровня - 515, крылатые ракеты - 120, корабли/катера - 13, специальная техника - ​48.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отмечает Генштаб ВСУ.

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