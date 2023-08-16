В результате атак ВС РФ в Одесской области повреждены склады и зернохранилища

ВС России в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе.

ВС России в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в соцсетях.

По его словам, главной целью атак была портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области. В результате атаки в одном из портов на Дунае повреждены складские помещения и зернохранилища. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожары, вспыхнувшие из-за обстрела.

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", - отметил Кипер.