В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"За - 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!", – подчеркнул он.

"Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма", – отметил Гончаренко.

Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие стране.

В резолюции также говорится о том, что необходимо ускорить создание Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины.