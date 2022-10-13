О нас

В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм

В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.
В регионе
13 октября 2022 г. 16:31
В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"За - 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!", – подчеркнул он.

"Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма", – отметил Гончаренко.

Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие стране.

В резолюции также говорится о том, что необходимо ускорить создание Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AŞPA Rusiyanı terrorçuluğu himayə edən dövlət kimi tanıyıb

Самое читаемое

В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
6 октября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi