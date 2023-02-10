В резиденции президента Армении четыре новых министра принесли присягу

Четыре министра, назначенные недавно, принесли присягу в резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Четыре министра, назначенные недавно, принесли присягу в резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В частности присягу принесли министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр юстиции Григор Минасян, министр финансов Ваге Ованнисян, министр внутренних дел Ваге Казарян.

Члены правительства поклялись добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Армении, способствовать сохранению суверенитета и интересов страны, оставаться верными высокому званию министра. Новых министров поздравили президент и премьер-министр Никол Пашинян.