В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение главы областной админист

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено сегодня на портале нормативно-правовых актов.

"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе, который вступает в силу со дня первого официального опубликования.

Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию последствий происшествия.