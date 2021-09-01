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В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС

В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение главы областной админист
В регионе
1 сентября 2021 г. 09:30
В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено сегодня на портале нормативно-правовых актов.

"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе, который вступает в силу со дня первого официального опубликования.

Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию последствий происшествия.

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Версия на английском языке State of emergency declared in area of blast in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda partlayışların baş verdiyi ərazidə fövqəladə vəziyyət elan edilib

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