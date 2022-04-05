В порту Мариуполя тонет обстрелянное войсками РФ гражданское судно под флагом Доминиканы

Российские войска с Мариуполя обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов, один член экипажа ранен.

Российские войска с Мариуполя обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов, один член экипажа ранен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Произошел пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые", - говорится в сообщении в Facebook.

Так, судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

Сейчас на судне пожар, оно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.