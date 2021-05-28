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В павильоне Азербайджана в Москве отметили День Республики

В павильоне Азербайджана в Москве отметили День Республики В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметили 103-летие провозглашения Азербайджанской Демократической Республики.
В регионе
28 мая 2021 г. 17:58
В павильоне Азербайджана в Москве отметили День Республики

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметили 103-летие провозглашения Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило руководство азербайджанского павильона.

Для посетителей в центральном зале павильона была открыта выставка фотографий, торжественное открытие которой началось с гимна Азербайджана и России. Директор павильона Саадат Кадырова назвала главной целью выставки просвещение москвичей и гостей столицы об истории Азербайджана: "Именно Азербайджан стала первой страной на Востоке, которая была провозглашена Демократической Республикой, где была поставлена первая опера, женщины получили избирательное право".

Помимо исторических фотографий, на выставке представлены документы, подписанные во время провозглашения АДР. Также участникам мероприятия был показаны фильмы "Последнее собрание" и "Вечное командование".

Затем гостей угостили азербайджанскими национальными сладостями.

Выставка продлится до 13 июня.

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