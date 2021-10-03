В ОБСЕ оценили организацию выборов в местные органы власти Грузии

Выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.

Выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон.

"Выборы были прозрачными. Они были хорошо организованы. Кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе", - сказал он. Джонсон добавил, что подсчет голосов тоже характеризовался прозрачностью.

По итогам подсчета ЦИК Грузии результатов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует.