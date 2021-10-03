О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ОБСЕ оценили организацию выборов в местные органы власти Грузии

В ОБСЕ оценили организацию выборов в местные органы власти Грузии Выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.
В регионе
3 октября 2021 г. 18:37
В ОБСЕ оценили организацию выборов в местные органы власти Грузии

Выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон.

"Выборы были прозрачными. Они были хорошо организованы. Кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе", - сказал он. Джонсон добавил, что подсчет голосов тоже характеризовался прозрачностью.

По итогам подсчета ЦИК Грузии результатов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ATƏT Gürcüstandakı seçkilər barədə məlumat yayıb

Другие новости из категории

Михаилу Саакашвили могут быть предъявлены новые обвинения
Михаилу Саакашвили могут быть предъявлены новые обвинения
3 октября 2021 г. 17:48
Власти Грузии оценили прошедшие в стране выборы
Власти Грузии оценили прошедшие в стране выборы
3 октября 2021 г. 17:44
В этом году ВС Турции ликвидировали свыше 2 тыс. террористов
В этом году ВС Турции ликвидировали свыше 2 тыс. террористов
3 октября 2021 г. 15:16
ЦИК: Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили
ЦИК: Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили
3 октября 2021 г. 14:52
Багдад Амреев: Единство тюркского мира укрепилось после освобождения территорий Азербайджана от оккупации
Багдад Амреев: Единство тюркского мира укрепилось после освобождения территорий Азербайджана от оккупации
3 октября 2021 г. 12:22
В 20 городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
В 20 городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
3 октября 2021 г. 12:03
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие
ФотоВ Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие
3 октября 2021 г. 11:34
COVID-19 в Армении: за сутки умерли 18 человек
COVID-19 в Армении: за сутки умерли 18 человек
3 октября 2021 г. 11:26
В Грузии за сутки COVID-19 заразились около 1,2 тыс. человек
В Грузии за сутки COVID-19 заразились около 1,2 тыс. человек
3 октября 2021 г. 11:06
В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
3 октября 2021 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi