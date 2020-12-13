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В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.
В регионе
13 декабря 2020 г. 01:10
В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 870 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 12 декабря в Москве было зафиксировано около 685,8 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 524,8 тыс. пациентов.

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