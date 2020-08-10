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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончались 13 человек с коронавирусом.
В регионе
10 августа 2020 г. 00:49
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 13 человек с коронавирусом. 

Как передает Report, об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 585 человек с коронавирусом. На 9 августа в Москве было зафиксировано более 247,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 189,6 тыс. пациентов.

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