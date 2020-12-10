В Москве умерли cвыше 9600 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 74.

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 74.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 645 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 9 декабря в Москве было зафиксировано более 665,2 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 507,1 тыс. пациентов.