В Москве более 20 китайских туристов сбежали от врачей

В Москве более 20 граждан Китая cкрылись от медиков на экскурсионном автобусе.

Как сообщает Report cо ссылкой на РЕН ТВ, прибывших из КНР туристов остановили 20 февраля при входе на станцию метро "Новослободская". При них были свидетельства с предписанием находиться в гостинице на карантине, однако туристы решили отправиться на экскурсию.

На место были вызваны полицейские и скорая помощь. Увидев "скорую", туристы если в экскурсионный автобус и уехали.

По словам гида, у них был запланирован поход в театр на Таганке.