В Москве арестовали продюсера агентства Reuters

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, К.Габова заключили под стражу на два месяца, то есть до 27 июня.

По данным следствия, он участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube канале "Навальный LIVE", площадке для размещения контента организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК).

Отметим, что решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года ФБК признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.