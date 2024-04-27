О нас

В Москве арестовали продюсера агентства Reuters

В Москве арестовали продюсера агентства Reuters Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.
В регионе
27 апреля 2024 г. 22:26
В Москве арестовали продюсера агентства Reuters

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, К.Габова заключили под стражу на два месяца, то есть до 27 июня.

По данным следствия, он участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube канале "Навальный LIVE", площадке для размещения контента организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК).

Отметим, что решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года ФБК признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada “Reuters” xəbər agentliyinin prodüseri həbs edilib

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi