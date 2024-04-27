В Москве арестовали продюсера агентства Reuters

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.
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По данным следствия, он участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube канале "Навальный LIVE", площадке для размещения контента организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК).
Отметим, что решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года ФБК признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.