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В Молдове прошла акция протеста с требованием отставки Кабмина

В Молдове прошла акция протеста с требованием отставки Кабмина Сотни активистов оппозиционной Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) пикетировали в четверг здание правительства с требованием отставки кабинета Натальи Гаврилицы.
В регионе
19 мая 2022 г. 13:41
В Молдове прошла акция протеста с требованием отставки Кабмина

Сотни активистов оппозиционной Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) пикетировали в четверг здание правительства с требованием отставки кабинета Натальи Гаврилицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники акции также высказались за усиление борьбы с инфляцией и регулирование цен государством.

В своих выступлениях депутаты парламента и муниципального совета Кишинева обращали внимание на рост цен на энергоресурсы и продукты питания, снижающиеся доходы населения, отсутствие сотрудничества между властью и оппозицией. "Страной управляют некомпетентные люди, которые, по моему убеждению, совершают преступление против собственного народа. Единственное решение для спасения Молдовы - они должны уйти в отставку", - сказал депутат от ПСРМ Григорий Новак.

Аналогичную акцию протеста перед зданием парламента провели в четверг сторонники Партии коммунистов Республики Молдова и партии "Шор", которые также требовали отставки правительства.

На этой неделе оппозиция пикетировала Национальный банк Молдовы, потребовав отставки его руководителя Октавиана Армашу. Ему ставили в вину неспособность справиться с инфляцией, которая в апреле превысила 27% в годовом выражении.

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