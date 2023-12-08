В метро Киева произошла разгерметизация тоннеля, закрыли шесть станций

Шесть станций на "синей ветке" метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода.

Шесть станций на "синей ветке" метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Станции закрыли 8 декабря, несмотря на то, что это планировалось сделать с 9 декабря.

"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей", - говорится в сообщении.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах в сложных горно-геологических условиях. Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро - это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.