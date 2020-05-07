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В Квемо Картли не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

В Квемо Картли не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

В Квемо Картли (Борчалы) не подтвердились новые случаи заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил губернатор региона Шота Рехвиашвили.

Он отметил, что минувшим днем эпидемиологи провели интенсивные медицинские проверки в районах Болниси и Марнеули: "В Марнеули коронавирус не обнаружен у 302 протестированных, в Болниси – у 35".

До сих пор в Квемо Картли коронавирусом заразились 198 человек. На долю региона приходится 33% общего числа заражений COVID-19 в Грузии.

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