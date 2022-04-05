В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях

В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях

В Кремле заявили, что Россия не будет искусственно ускорять переход на оплату в рублях за другие российские товары помимо газа.

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В Кремле заявили, что Россия не будет искусственно ускорять переход на оплату в рублях за другие российские товары помимо газа. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Разумеется ко всем мнениям экономистов прислушиваются в основном не в Кремле, а в правительстве. Здесь никто и не торопится. Это очень поэтапное, осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках", - заключил Песков. Он также добавил, что это должна быть планомерная, выверенная работа. Подпишитесь на наш Telegram канал