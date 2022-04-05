В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях

В Кремле заявили, что Россия не будет искусственно ускорять переход на оплату в рублях за другие российские товары помимо газа.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Разумеется ко всем мнениям экономистов прислушиваются в основном не в Кремле, а в правительстве. Здесь никто и не торопится. Это очень поэтапное, осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках", - заключил Песков.
Он также добавил, что это должна быть планомерная, выверенная работа.