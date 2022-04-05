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В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях

В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях В Кремле заявили, что Россия не будет искусственно ускорять переход на оплату в рублях за другие российские товары помимо газа.
В регионе
5 апреля 2022 г. 15:43
В Кремле заявили, что не будут ускорять переход на оплату в рублях

В Кремле заявили, что Россия не будет искусственно ускорять переход на оплату в рублях за другие российские товары помимо газа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Разумеется ко всем мнениям экономистов прислушиваются в основном не в Кремле, а в правительстве. Здесь никто и не торопится. Это очень поэтапное, осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках", - заключил Песков.

Он также добавил, что это должна быть планомерная, выверенная работа.

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Версия на английском языке Kremlin won’t accelerate transition to payment in rubles

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