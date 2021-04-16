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В Кремле прокомментировали встречу Эрдогана с Зеленским

В Кремле прокомментировали встречу Эрдогана с Зеленским Песков: "Это суверенное право Турецкой Республики - выстраивать отношения с соседями"
В регионе
16 апреля 2021 г. 14:21
В Кремле прокомментировали встречу Эрдогана с Зеленским

"Это суверенное право Турецкой Республики - выстраивать отношения с соседями. И в этом плане нам нечего сказать. Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом.

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