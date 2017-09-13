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Киев. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве начала работу вторая медиа-конференция Восточного партнерства.

Как сообщает Report, мероприятие с участием представителей СМИ шести стран-участниц программы Восточное партнерство (Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова и Беларусь) проходит перед очередным саммитом Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Участники заседания обсудят ситуацию со СМИ в регионе, роль социальных медиа, роль независимых СМИ в защите универсальных ценностей.

На открытии конференции принимают участие представители Еврокомиссии, миссии ЕС в Украине, глава МИД Эстонии Свен Миксер, бывшая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович и др.

Открывая мероприятие, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан в своем видеообращении к участникам отметил важность сильных и независимых СМИ для общества и демократии. Он подчеркнул, что ЕС остается приверженным поддержке независимых СМИ, выразил надежду на плодотворную дискуссию, напомнив, что она проходит перед очередным саммитом Восточного партнерства.

Далее обсуждения продолжатся в рамках пленарных сессий.

Сотрудник информационного агентства Report также принимает участие в мероприятии.