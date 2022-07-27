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В Казахстане произошла аварийная остановка Атырауского НПЗ

В Казахстане произошла аварийная остановка Атырауского НПЗ Аварийная остановка произошла на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Казахстане в связи с отключением электроэнергии.
В регионе
27 июля 2022 г. 19:50
В Казахстане произошла аварийная остановка Атырауского НПЗ

Аварийная остановка произошла на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Казахстане в связи с отключением электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте завода.

"Поясняем горение факела Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В связи с отключением АО Kegoc электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии, в связи с чем произошла аварийная остановка всего завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода согласно технологическому регламенту направлена на факельную систему до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. "Стоит отметить, что данное отключение со стороны Kegoc является незапланированным, что негативно влияет на работу производства", - поясняется в сообщении.

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