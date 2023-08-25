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В Казахстане обсудили развитие военно-политического измерения СВМДА

В Казахстане обсудили развитие военно-политического измерения СВМДА Министерство обороны Казахстана совместно с секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провело семинар по развитию военно-политического измерения организации.
В регионе
25 августа 2023 г. 11:02

Министерство обороны Казахстана совместно с секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провело семинар по развитию военно-политического измерения организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Министерство обороны Республики Казахстан совместно с секретариатом международного форума провело семинар по развитию военно-политического измерения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. <...> Были обсуждены вопросы укрепления взаимного сотрудничества, направленного на обеспечение мира, стабильности и безопасности в Азии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие представители военных ведомств стран СВМДА, а также представитель Шанхайской организации сотрудничества. Они также посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса Казахстана и один из объектов Минобороны, добавили в пресс-службе.

СВМДА создали по инициативе Казахстана в 1992 году. Форум нацелен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 28 государств. Девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в столице Казахстана. Напомним, что Азербайджан также является членом СВМДА.

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