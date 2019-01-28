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    Президент Афганистана: Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Кабул попытается сократить присутствие иностранных войск в Афганистане до нуля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом президент Афганистана Ашраф Гани заявил в эфире государственного телеканала RTA.

    "Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля на основе четкого плана", - заявил Ашраф Гани в выступлении перед народом.

    В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США. 

    Ранее сообщалось, что США и "Талибан" согласовали проект по выводу иностранных войск из Афганистана.

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