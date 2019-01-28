Президент Афганистана: Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Кабул попытается сократить присутствие иностранных войск в Афганистане до нуля.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом президент Афганистана Ашраф Гани заявил в эфире государственного телеканала RTA.

"Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля на основе четкого плана", - заявил Ашраф Гани в выступлении перед народом.

В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США.

Ранее сообщалось, что США и "Талибан" согласовали проект по выводу иностранных войск из Афганистана.