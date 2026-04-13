    В Иране заявили о "максимальной боевой готовности" на фоне блокады Ормузского пролива

    • 13 апреля, 2026
    • 19:50
    В Иране заявили о максимальной боевой готовности на фоне блокады Ормузского пролива

    Иран находится в состоянии "максимальной боевой готовности" на фоне блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN World, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза.

    По его словам, страна готова к "любому сценарию" и любая агрессия против нее получит "жесткий и решительный ответ".

    Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.

    Маджид ибн аль-Реза Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Дональд Трамп
    İranda Hörmüz boğazının blokadası fonunda maksimum döyüş hazırlığı bəyan edilib
    Iran declares "maximum combat readiness" amid blockade of Strait of Hormuz

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей