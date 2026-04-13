В Иране заявили о "максимальной боевой готовности" на фоне блокады Ормузского пролива
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 19:50
Иран находится в состоянии "максимальной боевой готовности" на фоне блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN World, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза.
По его словам, страна готова к "любому сценарию" и любая агрессия против нее получит "жесткий и решительный ответ".
Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.
