    İranda Hörmüz boğazının blokadası fonunda maksimum döyüş hazırlığı bəyan edilib

    • 13 aprel, 2026
    • 19:57
    İranda Hörmüz boğazının blokadası fonunda maksimum döyüş hazırlığı bəyan edilib

    ABŞ-nin Hörmüz boğazını blokadaya alması fonunda İran "maksimum döyüş hazırlığı" vəziyyətindədir.

    "Report" "CNN World"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın müdafiə nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Məcid ibn əl-Rza bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə istənilən ssenariyə hazırdır və ona qarşı təcavüz törədənlər sərt və qətiyyətli cavab alacaq.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı blokadasından yan keçməyə cəhd edən bütün İran gəmilərini məhv etməklə hədələyib.

    İran Hörmüz boğazı Donald Tramp
    В Иране заявили о "максимальной боевой готовности" на фоне блокады Ормузского пролива
    Iran declares "maximum combat readiness" amid blockade of Strait of Hormuz

