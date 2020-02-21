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В Иране призвали воздержаться от паломничества из-за коронавируса

В Иране призвали воздержаться от паломничества из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Ирана призвало воздержаться от поездок в святыни городов Кума и Арака. 

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, данное решение связано с новыми тремя подтвержденными случаями заражения коронавирусом у горожан. Отмечается, что все зараженные являются гражданами Ирана и находятся на стационарном лечении.

"Предложено временно ограничить поездку в Мавзолей Фатимы Масуме, мечеть Джамкаран и другие места паломничества в городе Кум",- говорится сообщении минздрава страны.

Кроме того, отменена также организация студенческих и туристических лагерей, семинаров и конференций в городе Кум до дальнейшего уведомления.

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