В Иране зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
"Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке", - сообщил К.Джаханпур, как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.
Напомним, что накануне в Иране скончались двое человек в преклонном возрасте от коронавируса.