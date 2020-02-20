В Иране зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

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Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке", - сообщил К.Джаханпур, как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.

Напомним, что накануне в Иране скончались двое человек в преклонном возрасте от коронавируса.