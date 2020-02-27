В Иране ограничили передвижение по стране из-за коронавируса

Иранские власти объявили об ограничении передвижения тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр здравоохранения Саид Намаки.

"Вместо карантина в городах мы собираемся ввести ограничения на передвижение для тех, кто подозревается в заражении, или тех, кто заражен", - сказал С.Намаки на пресс-конференции.

"Я прошу людей не путешествовать", - добавил министр.

По его словам, на въезде в города будут располагаться специальные команды, которые будут измерять температуру людей и "останавливать тех, кто заражен или подозревается в заражении".

Министр также объявил ограничения на доступ к нескольким святыням, включая храм Имама Резы в Мешхеде и храм Фатимы Масуме в Куме.

"Все эти решения носят временный характер и, если ситуация изменится, мы можем усилить или ослабить их", - добавил он.

По официальным данным, в Иране зарегистрировано 140 случаев заражения новым типом коронавируса, 19 человек скончались.