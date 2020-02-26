В Иране число жертв коронавируса достигло 19

Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 100 человек, достигнув 139, из них со смертельным исходом - 19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139", - сказал он.

К.Джаханпур также сообщил о четырех новых жертвах со вчерашнего дня. Таким образом, общее число жертв достигло 19. Увеличение на 44 случая заражения стало самым крупным с 19 февраля.