В Иране обезврежена группа террористов в провинции Западный Азербайджан

Иранские силы безопасности обезвредили террористическую группу, действовавшую в расположенной на северо-западе страны провинции Западный Азербайджан.

Иранские силы безопасности обезвредили террористическую группу, действовавшую в расположенной на северо-западе страны провинции Западный Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в районе города Букан была выявлена и обезврежена группа из трех человек. В ходе операции два террориста были убиты, еще один получил ранение. После этого три сообщника попытались прийти на помощь попавшей в засаду группировке. Все они были арестованы.

Власти Ирана регулярно проводят операции по выявлению антиправительственных формирований на территории страны. 26 июля правоохранительные органы сообщили о задержании 36 террористов, планировавших диверсионные акции в различных районах государства.