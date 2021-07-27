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В Иране обезврежена группа террористов в провинции Западный Азербайджан

В Иране обезврежена группа террористов в провинции Западный Азербайджан Иранские силы безопасности обезвредили террористическую группу, действовавшую в расположенной на северо-западе страны провинции Западный Азербайджан.
В регионе
27 июля 2021 г. 17:11
В Иране обезврежена группа террористов в провинции Западный Азербайджан

Иранские силы безопасности обезвредили террористическую группу, действовавшую в расположенной на северо-западе страны провинции Западный Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в районе города Букан была выявлена и обезврежена группа из трех человек. В ходе операции два террориста были убиты, еще один получил ранение. После этого три сообщника попытались прийти на помощь попавшей в засаду группировке. Все они были арестованы.

Власти Ирана регулярно проводят операции по выявлению антиправительственных формирований на территории страны. 26 июля правоохранительные органы сообщили о задержании 36 террористов, планировавших диверсионные акции в различных районах государства.

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