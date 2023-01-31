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В Иране наладили производство ракет большой дальности и "умных" боеприпасов

В Иране наладили производство ракет большой дальности и "умных" боеприпасов Иран развернул собственное производство и обеспечила потребности армии в ракетах большой дальности, высокоточных ракетах и "умных" боеприпасах.
В регионе
31 января 2023 г. 15:08
В Иране наладили производство ракет большой дальности и умных боеприпасов

Иран развернул собственное производство и обеспечила потребности армии в ракетах большой дальности, высокоточных ракетах и "умных" боеприпасах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник командующий сухопутными войсками ВС ИРИ бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

"Сухопутные войска не раз демонстрировали свою эффективность, - цитирует его агентство Тасним. - Мы смогли обеспечить их произведенными в нашей стране ракетами большой дальности, высокоточными ракетами и "умными" боеприпасами за счет привлечения научного потенциала наших исследовательских организаций и университетов".

"Мы смогли сделать принципиальный прорыв, наладив в Иране собственное производство с применением передовых технологий и инноваций, в том числе в области производства вертолетной техники, - указал Хейдари. - Армейская авиация сухопутных войск теперь способна выполнять самые разные задачи как в дневное время, так и в ночное. Современное оборудование получили танки. Значительно повысилась точность и дальность стрельбы танковых орудий. В настоящее время разрабатываются [боевые] машины массой 60 и 100 тонн".

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