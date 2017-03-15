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    В Иране на мероприятиях по случаю "Илахыр чершенбе" погибли 3, ранен 2 351 человек

    Пиргусейн Колйонд: 600 раненых госпитализированы

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Иране во время мероприятий по случаю последнего вторника перед праздником Новруз ("Илахыр чершенбе") погибли 3, ранен 2 351 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Təsnim, об этом заявил руководитель Центра скорой неотложной медицинской помощи Ирана Пиргусейн Колйонд.

    По его словам, дети и молодежь всю ночь запускали фейерверки и пользовались пиротехникой: "Во время подобных мероприятий погибли 3 человека, одному из которых 14 лет".

    Пиргусейн Колйонд сказал о госпитализации 600 раненых: "Состояние двух из них тяжелое".

    Напомним, что "Илахыр чершенбе" в Иране в основном отмечают тюрки Южного Азербайджана. Некоторые официальные представители страны и религиозные деятели хотят запрета данного праздника. Они также пытаются обосновать это произошедшими в этот день пожарами. 

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