О нас

В Иране казнили еще двух участников протестов

В Иране казнили еще двух участников протестов В Иране повесили двух мужчин за предполагаемое убийство сотрудника службы безопасности во время общенациональных протестов.
В регионе
7 января 2023 г. 10:16
В Иране казнили еще двух участников протестов

В Иране сегодня повесили двух мужчин за предполагаемое убийство сотрудника службы безопасности во время общенациональных протестов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, казненными являются 22-летний Мохаммад Мехди и 20-летний Сейид Мохаммал Хоссейни.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

8 ноября в Иране впервые с начала протестов был приведен в исполнение смертный приговор в отношении демонстранта. 23-летний Мохсена Шекари был повешен за то, что принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda daha iki etirazçı dar ağacından asılıb

Другие новости из категории

В результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек
В результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек
7 января 2023 г. 08:59
Спецпред главы Украины заявил о неискренности военно-политического руководства РФ в решении о прекращении огня
Спецпред главы Украины заявил о неискренности военно-политического руководства РФ в решении о прекращении огня
6 января 2023 г. 22:37
Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии
Зеленский обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии
6 января 2023 г. 20:31
Минсельхоз Турции: Цена на пшеницу благодаря зерновой сделке снизилась до 320 долларов за тонну
Минсельхоз Турции: Цена на пшеницу благодаря зерновой сделке снизилась до 320 долларов за тонну
6 января 2023 г. 19:29
Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС
Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС
6 января 2023 г. 18:44
Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции
Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции
6 января 2023 г. 17:56
Треть компаний в России сократили сотрудников в 2022 году
Треть компаний в России сократили сотрудников в 2022 году
6 января 2023 г. 17:49
Экс-глава Нацбанка Украины обратился с прошением о получении убежища в Австрии
Экс-глава Нацбанка Украины обратился с прошением о получении убежища в Австрии
6 января 2023 г. 17:28
ОАЭ передали Украине почти 1,5 тыс. генераторов
ОАЭ передали Украине почти 1,5 тыс. генераторов
6 января 2023 г. 17:16
В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя, мужчина скончался от ран
В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя, мужчина скончался от ран
6 января 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi