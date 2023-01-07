В Иране казнили еще двух участников протестов

В Иране повесили двух мужчин за предполагаемое убийство сотрудника службы безопасности во время общенациональных протестов.

В Иране сегодня повесили двух мужчин за предполагаемое убийство сотрудника службы безопасности во время общенациональных протестов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, казненными являются 22-летний Мохаммад Мехди и 20-летний Сейид Мохаммал Хоссейни.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

8 ноября в Иране впервые с начала протестов был приведен в исполнение смертный приговор в отношении демонстранта. 23-летний Мохсена Шекари был повешен за то, что принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.