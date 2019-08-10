В Иране из-за песчаной бури пострадало более 450 человек

Около 465 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Ирана из-за осложнений, вызванных песчаной бурей в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази сообщил, буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 70 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.

По данным властей провинции, 127 человека из 465 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Иранцы жаловались на проблемы с глазами, дыханием и осложнения, связанные с работой сердца.