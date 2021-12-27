О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ходе раскопок на юге Турции нашли синагогу VII века

В ходе раскопок на юге Турции нашли синагогу VII века Турецкие археологи обнаружили датируемую VII веком нашей эры синагогу под жилым домом в районе города Сиде на юге республики.
В регионе
27 декабря 2021 г. 04:21
В ходе раскопок на юге Турции нашли синагогу VII века

Турецкие археологи обнаружили датируемую VII веком нашей эры синагогу под жилым домом в районе города Сиде на юге республики.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

"Существовали исторические записи о том, что евреи проживали в Сиде, но мы нашли первое весомое доказательство", - приводит издание слова Фериштаха Аланьялы, ученого из Университета Анадолу.

Здание синагоги было найдено в городе Сиде в результате многолетних раскопок в районе Манавгат провинции Анталья. По словам Аланьялы, "синагоги не так заметны, как мечети или церкви" из-за особенностей конструкции, поэтому их не так просто найти.

Слова, написанные на синагоге, проливают свет на ее историю. Они гласят: "Иосиф из Коракесиона (современный район Алании - ред.) посвятил это сыну Даниэлю". По словам ученого, Даниэль умер, когда ему было всего два с половиной года, и Иосиф оплатил расходы на реставрацию синагоги.

На данный момент в Сиде проводится 90 раскопок.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий
В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий
20 декабря 2021 г. 10:40
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi