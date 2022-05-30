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В грузинских тюрьмах содержатся 94 гражданина Азербайджана

В грузинских тюрьмах содержатся 94 гражданина Азербайджана В настоящее время в грузинских тюрьмах содержатся 94 гражданина Азербайджана.
В регионе
30 мая 2022 г. 13:12
В грузинских тюрьмах содержатся 94 гражданина Азербайджана

В настоящее время в грузинских тюрьмах содержатся 94 гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в апрельском отчете Национального управления статистики Грузии.

В месячном сравнении количество содержащихся в грузинских тюрьмах граждан Азербайджана сократилось на 4 человека. 12 из них - обвиняемые, а из 82 осужденных - двое подростки.

В Грузии на пробационном контроле находится 41 гражданин Азербайджана (на 2 человека больше в месячном сравнении).

В соседней стране тюремное заключение отбывают 578 иностранцев и лиц без гражданства, 304 иностранца находятся на пробационном контроле.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens detained in Georgian prisons announced
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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