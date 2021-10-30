В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти

Голосование во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии завершилось. Избирательные участки закрылись в субботу в 20:00 по местному времени.

Голосование во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии завершилось. Избирательные участки закрылись в субботу в 20:00 по местному времени.

Как передает местное бюро Report, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (17:00 - бакинское время) составила 39,5%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, где там огласят предварительные итоги.

Жители республики выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.