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В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти

В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти Голосование во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии завершилось. Избирательные участки закрылись в субботу в 20:00 по местному времени.
В регионе
30 октября 2021 г. 20:05
В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти

Голосование во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии завершилось. Избирательные участки закрылись в субботу в 20:00 по местному времени.

Как передает местное бюро Report, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (17:00 - бакинское время) составила 39,5%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, где там огласят предварительные итоги.

Жители республики выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda yerli seçkilərin ikinci turu başa çatıb

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